Gelin ve damat nikaha rafting botu ile geldi

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- RİZE’nin Ardeşen ilçesinde, Rafting Milli Rakım Antrenörü Aydın Aksoy hayatını kano eğitmeni ve beden eğitimi öğretmeni Gamze Terzioğlu ile birleştirdi. Çift, nikahın kıyılacağı tesislere Fırtına Deresi’nde rafting botu ile geldi.

Ardeşen ilçesinde oturan Türkiye Rafting Milli Rakım Antrenörü Aydın Aksoy ile kano eğitmeni ve beden eğitimi öğretmeni Gamze Terzioğlu evlilik kararı aldı. Çift, nikahları için Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi kenarında bir tesisle anlaştı. Çift, nikahın kıyılacağı tesislere Fırtına Deresi’nde rafting botu ile geldi. Derede dalgalar arasında kürek çeken çift, botu davetlilerin alkışları eşliğinde kıyıya yanaştırdı. O anlarda davetliler cep telefonları ile çifti görüntülemeye çalıştı. Çiftin nikahını Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin kıydı. Rafting Federasyon Başkanı Fikret Yardımcı ile Milli Takım Antrenörü Erdoğan Buçan da çiftin nikah şahitliğini yaptı.

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