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Gelibolu'da ağa 12 kiloluk levrek takıldı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi balık halindeki balıkçı tezgahında sergilenen 12 kilo ağırlığındaki levrek, görenleri şaşırttı

08 Kasım 2017 14:37

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesi balık halindeki balıkçı tezgahında sergilenen 12 kilo ağırlığındaki levrek, görenleri şaşırttı.
Saros Mevkiinde dün gece avlanan balıkçı Taşkın Akar\'ın ağına, 12 kilo ağırlığında levrek takıldı. 20 yıldan bu yana balıkçılık yapan 40 yaşındaki Erol Gül, balıkçı Akar\'ın ağlarına takılan büyük levreği satın alıp, balıkhalindeki dükkanında balık tezgahına koydu. Balıkçı tezgahındaki 12 kiloluk levrek görenleri şaşırttı. Balığı satın alan Gül, şöyle dedi:
\"Uzun aradan sonra bu büyüklükte bir levrek tezgahlara düştü. Vatandaşların tezgahta gördükleri balık ilgi uyandırdı. Levrek, kalite ve lezzet bakımından tartışmasız tercih sebebidir. Balık kültürü olanlar bu balığın kıymetini bilir. Bu büyüklükte bir balığı vatandaşlar almaz. Genelde bunları lokantalara satıyoruz. Şu anda kilosu 70 TL. Şimdilik bu balığı bir lokanta alana kadar tezgahta sergilemeye devam edeceğiz.\"

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