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Geçmediği otoyoldan HGS cezası geldi

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde oturan Mehmet Ali Tutuş'a (80), İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle HGS cezası geldi

29 Kasım 2018 19:27

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Büyükorhan ilçesinde oturan Mehmet Ali Tutuş\'a (80), İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle HGS cezası geldi.
Büyükorhan’da oturan Mehmet Ali Tutuş\'a İstanbul-Ankara Otoyolu Muallimköy- Gebze çıkışında kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza geldi. 12 yıldan beri Bursa\'ya bile gitmediğini belirten Tutuş, cezayı görünce şoke oldu. Tutuş, \"Yıllardır araç kullanırım, yaklaşık 12 yıldan bu yana bırakın İstanbul’a gitmeyi, Bursa’ya bile kendi aracım ile gitmiyorum. Zaten yaşlandım, araç kullanmaktan geçtim, yürümekte bile zorlanıyorum\" dedi.
Gelen 25 TL\'lik cezayı ödeyeceğini ifade eden Tutuş, \"Aracım hiçbir şekilde Bursa il sınırları dışına çıkmadı. Bu cezanın nasıl geldiğine şaşırdım. 27 Kasım tarihinde tebligat yapıldı. 24 Nisan 2018 tarihinde İstanbul-Ankara otobanında Muallimköy giriş- Gebze çıkışından kaçak geçiş yaptığım gerekçesiyle ceza yazılmış. Ben bu cezayı ödeyeceğim. Küçük bir meblağ olduğu için itiraz etmiyorum. Ancak bu işe bakan yetkililer ince eleyip sık dokusunlar. Yapılmayan bir eylem için insanların canını yakmasınlar. Vebal almasınlar. Cezada benim aracımın plakası yazıyor. Ama bir görüntüsü yok. Benim arabamın olduğunu ispatlanması gerekiyor\" dedi.

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