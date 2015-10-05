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Sağlık

Geç yatmak, kilo aldırıyor

ABD’de yapılan bir araştırma erken kalkmanın halsizlik, yorgunluk, kilo sorunu gibi problemleri yaşama olasılığını azalttığını ortaya koydu

05 Ekim 2015 20:10

Şimdiye dek yapılan pek çok araştırma erken uyuyup erken uyanan insanların daha sağlıklı ve mutlu bir ömür sürdüğünü ortaya koydu. Ayrıca erken kalkmanın strese neden olduğu iddialarının da yanlış olduğu anlaşıldı. Ancak ABD’deki California ve Columbia Üniversiteleri’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırmada ergenlerin uyku saatleri ile vücut kitle endeksleri yani kiloları arasında doğrudan bağlantı bulundu. Uzmanlar, ergenlerin geceleri ayakta kaldıkları fazladan her saatle vücut kitle endekslerine 2.1 puan eklediklerini belirlediler.

Birce Bora'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, araştırma erken kalkanların halsizlik, yorgunluk, kilo sorunu gibi bildik problemlere yakalanma ihtimalleri de, uykusuzluk, stres ve/veya depresyona paçayı kaptırmaları olasılığını da azalttığını belirledi.

Araştırmada gençlerin sabahları uzun süre yatakta kalarak gece ayakta kaldıkları süreyi telafi etmelerinin bile bu etkiyi ortadan kaldırmadığı anlaşıldı. Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başında bulunan Lauren Asarnow, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, “Sonuçlar önemli çünkü bu veriler bize ergenlerin yatma vaktinin, toplam uyku sürelerinden bağımsız olarak kilo kontrolü üzerinde etkili olduğunu gösteriyor” dedi. Araştırma sonuçları Sleep isimli akademik dergide yayınlandı.

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