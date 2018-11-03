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Spor

Gazişehir Gaziantep FK - Altay: 3-0

Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Ahmet, Yalçın, Jefferson (Dk

03 Kasım 2018 21:05

Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Ahmet, Yalçın, Jefferson (Dk. 46 Okan), Poepon (Dk. 71 Chabbı), Oğulcan, Segbefia, Gökhan (Dk. 77 Kubilay), Rıdvan, Erdem, Rodriguez
ALTAY: Emre, Ulaş, Pedro, (Dk. 77 İhsan) Metin (Dk. 63 Adnan), Ferhat, (Dk. 45 Tevfik) Ivan, Yasin, Marco, Leandro, Özgür, Atakan
GOL: Dk. 50 Okan, Dk. 60 Poepon, Dk. 90 Chabbi (Gaziantep Gazişehir)
SARI KARTLAR: Gökhan, Rıdvan, Erdem (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1’inci Lig\'in 11\'inci haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Altay’ı 3-0 mağlup etti.

50’nci dakikada gelişen Gezişehir Gaziantep atağında Altay kalecisi Emre’nin topu uzaklaştırmak için yaptığı kafa vuruşunda top Okan’da kaldı. Okan’ın ceza sahası dışından aşırtma vuruşu ile top ağlarla buluştu: 1-0.
60’ıncı dakikada caza sahası içinde Oğulcan’ın ortasına kale önünde röveşata vuran Poepon meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
90\'ıncı dakikada kaleciden seken topa gelişine vuran Chabbi topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
Karşılaşma Gazişehir Gaziantep’in 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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