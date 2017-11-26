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Gazişehir Gaziantep - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-2

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER:Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Cemal Bingül (xxx), Gökmen Olgaç (xxx) GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak (xx)- Murat Ceylan (xx), Muhammet (xx), Akakpo (xx), Yasin (xx) (Dk

26 Kasım 2017 22:58

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER:Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Cemal Bingül (xxx), Gökmen Olgaç (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak (xx)- Murat Ceylan (xx), Muhammet (xx), Akakpo (xx), Yasin (xx) (Dk. 70 Himmet x), Webo (xxx), Gökhan Alsan (xxx), Mehmet (xx), Rodriguez (xx) (Dk. 70 Kabasele x), Okan (xx) (Dk. 62 Özgür xx), Sinan (xxx)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kaya (xx)- Tolga (xx), Trtovac (xx), Ghislain (xx), Lokman (xx), Scuk (xxx), Taylan (xx), Gökhan Karadeniz (xxx) (Dk. 89 Abdulkadir), Murat Gürbüzerol (xx) (Dk. 77 Burhan x), Erhan (xx), Hamza (xx) (Dk. 80 Mert)
GOLLER: Dk. 32 (P) Muhammet, Dk. 79 Webo (Gazişehir Gaziantep) - Dk. 24 Erhan, Dk. 45 Gökhan Karadeniz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Yasin (Gazişehir Gaziantep) - Gökhan Karadeniz, Erhan, Taylan, Hamza, Lokman (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 13\'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı.

16\'ncı dakikada Sinan\'ın sağ çaprazdan pasını, Webo bekletmeden kaleye gönderdi. Top, kaleci Kaya\'da kaldı.
24\'üncü dakikada ev sahibi takımın kalesinin önünde karambolde kalan topu önünde bulan Lokman bekletmeden vurdu. Bu sırada kale önünde bulunan Erhan\'ın topuk vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
31\'inci dakikada Rodriguez\'in pasıyla kale önünde topla buluşan Webo, rakibi Tolga\'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
32\'nci dakikada penaltı atışını kullanan Muhammet, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
45\'inci dakikada Scuk\'un pasıyla topla buluşan Gökhan Karadeniz\'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
49\'uncu dakikada Taylan\'ın pasıyla topla buluşan Gökhan Karadeniz\'in ceza sahası çizgisinden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
72\'nci dakikada ceza sahasında ortalanan topa Murat Gürbüzerol, bekletmeden vurdu. Top, kaleci Stackhowiak\'ta kaldı.
79\'uncu dakikada Himmet\'in kafasıyla indirdiği topa bekletmeden vuran Webo, takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.
87\'nci dakikada Gökhan Karadeniz\'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Scuk\'un kaleye şutunda meşin yuvarlak az fazla auta çıktı.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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