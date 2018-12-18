Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polis tarafından 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 3\'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Dumlupınar ve Güneş mahallelerindeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 5 kartuş, 7 fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, M.F.B, M.Ö, E.K, K.G ve M.C.C\'yi gözaltına aldı.

Emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K ve K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.F.B, M.Ö ve MC.Ç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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