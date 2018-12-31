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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 mahalledeki 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 2 av tüfeği ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı

31 Aralık 2018 19:56

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 mahalledeki 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 2 av tüfeği ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda, Vatan, Hacıbaba, Hasırcıoğlu, Süleymanşah, Akdere ve Kavaklık mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 gram esrar, 20 gram eroin, 200 gram metamfetamin, 604 hap, hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirdi. Ekipler, 10 kişi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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