Gaziantep'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü üyesi olan ve Suriye\'de PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı saptanan 2 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep\'te PKK\'lı 2 kişinin geldiği ve terör örgütü adına faaliyetlerde bulunacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, terör örgütü PKK/KCK\'nın Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı eğitim aldıklarını tespit ettiği 2 teröristi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Terör örgütü adına kentte faaliyette bulunmayı amaçladığı saptanan şüpheliler, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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