Gaziantep Basketbol, Freimanis'i kadrosuna kattı

Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, geçen sezon Muratbey Uşak\'ta forma giyen 29 yaşındaki Letonyalı oyuncu Rolands Freimanis ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, Letonyalı Rolands Freimanis\'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Freaimanis, geçen sezon Muratbey Uşak formasıyla mücadele etmiş ve çıktığı 30 maçta 12.9 sayı ve 4.9 ribaund ortalaması oynamıştı. Ülkesinde VEF Riga takımında sezona başlayan 2.08\'lik pivot, 12.6 sayı ve 5.6\'lık ribaund ortalaması yakaladı.

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