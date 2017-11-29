Gaziantep Basketbol - Tofaş: 69-87

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA) -

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal (xxx), Aytuğ Ekti (xxx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx)19, Rudd (xx)6, White (xx)13, Balazic (xx)4, Freimains (xx)14, Can (xxx)9, Erol (xx)4

TOFAŞ: Morgan (xx)5, Yiğit (xx)5, Crocker (xx)15, Mejia (xx)27, Henry (xx)4, Owans (xx)12,Kadir (xx)2, Kadji (xx)11, Muhsin (xx)6

1\'İNCİ PERİYOT: 17-21

İLK YARI: 34-50

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 56-65

5 FAUL ALAN: Balazic (Gaziantep Basketbol)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Tofaş’a 87-69 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla öne geçti. Savunmada etkili olamayan Gaziantep Basketbol bu periyodu 21-17 geride tamamladı.

2\'nci periyotta da Gaziantep Basketbol rakip oyuncuları durdurmakta zorluk yaşadı. Mejia ve Crocker’ın sayıları ile farkı açan konuk takım bu periyotu 16 sayı farkla 50-34 önde kapattı.

Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda da konuk takım oyunun kontrolünü elinden bırakmadı. Gaziantep Basketbol Armand’ın sayıları ile aradaki farkı kapatmaya çalışsa da Tofaş da Mejia sayı üreterek farkı korumayı başardı. Bu periyot 65-56 Tofaş’ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Son bölümde Gaziantep Basketbol Mejia ve Kadji’ye engel olmakta zorlandı. Sayı üretemeyen ve top kayıpları yaşayan ev sahibi takım karşılaşmadan 69-87 mağlup ayrıldı.

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