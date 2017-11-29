T24 LogoT24 Logo
Spor

Gaziantep Basketbol - Tofaş: 69-87

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA) - SALON: Karataş Şahinbey HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal (xxx),  Aytuğ Ekti (xxx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xxx) GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx)19, Rudd (xx)6, White (xx)13, Balazic (xx)4, Freimains (xx)14, Can (xxx)9, Ero

29 Kasım 2017 23:25

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA) -

SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal (xxx),  Aytuğ Ekti (xxx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xxx)
GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx)19, Rudd (xx)6, White (xx)13, Balazic (xx)4, Freimains (xx)14, Can (xxx)9, Erol (xx)4
TOFAŞ: Morgan (xx)5, Yiğit (xx)5, Crocker (xx)15, Mejia (xx)27, Henry (xx)4, Owans (xx)12,Kadir (xx)2, Kadji (xx)11, Muhsin (xx)6

1\'İNCİ PERİYOT: 17-21
İLK YARI: 34-50
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 56-65
5 FAUL ALAN: Balazic (Gaziantep Basketbol)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Tofaş’a 87-69 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk periyodunda konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla öne geçti. Savunmada etkili olamayan Gaziantep Basketbol bu periyodu 21-17 geride tamamladı.
2\'nci periyotta da Gaziantep Basketbol rakip oyuncuları durdurmakta zorluk yaşadı. Mejia ve Crocker’ın sayıları ile farkı açan konuk takım bu periyotu 16 sayı farkla 50-34 önde kapattı.
Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda da konuk takım oyunun kontrolünü elinden bırakmadı. Gaziantep Basketbol Armand’ın sayıları ile aradaki farkı kapatmaya çalışsa da Tofaş da Mejia sayı üreterek farkı korumayı başardı. Bu periyot 65-56 Tofaş’ın üstünlüğü ile tamamlandı. 
Son bölümde Gaziantep Basketbol Mejia ve Kadji’ye engel olmakta zorlandı. Sayı üretemeyen ve top kayıpları yaşayan ev sahibi takım karşılaşmadan 69-87 mağlup ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNGAZİANTEP DHA SALON KarataşMehmet SerdarAytuğ EktiSeher Ayşe Nur YazıcıoğluBASKETBOL ArmandRuddWhiteBalazicFreimainsCanErolMorganYiğitCrockerMejiaHenryOwansKadjiMuhsinPERİYOTYARIFAUL ALAN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24