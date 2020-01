Gaziantep Basketbol - Elan Chalon: 68-73

Mustafa KANLI / GAZİANTEP, (DHA)

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Manuel Mazzoni (xxx), Sasa Maricic (xxx), Marco Vladic (xxx)

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xx) 9, Rudd (xx) 8, Lyons (xxx) 10, Fremanis (xxx) 17, Erol Can (xx) 3, Balazic (xxx) 18, Can Uğur (x) 3

ELAN CHALON: Nzeulie (xxx) 12, Dorsey (xx) 10, Camara (xx) 8, Farr (xxx) 17, Gelebale (xxx) 2, Harris (xxx) 16, Rozafeld (xx) 2, Boukichou (xx) 6

1\'İNCİ PERİYOT: 20-19

İLK YARI: 37-38

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 52-53

5 FAUL ALAN: Can Uğur Öğüt (Gaziantep Basketbol) - Farr (Elan Chalon)

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 7\'nci maçında Gaziantep Basketbol, Fransa ekibi Elan Chalon\'a 73-68 yenildi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda büyük bir çekişme yaşandı. Ev sahibi ekibin iyi savunma yaparak geçirdiği periyotta Gaziantep Basketbol periyotu 20-19 önde kapattı.

İkinci periyotta Elan Chalon ilk kez (23-22) öne geçmeyi başardı ve ikinci periyodun ilk 5 dakikası geride kalırken farkı 9 sayıya (31-22) çıkardı. Armand ve Balazic\'in üç sayılık atışlarıyla farkı eritmeyi başaran Gaziantep ekibi, ilk devrenin bitimine saniyeler kala skora dengeyi getirse de (33-33), devreyi Elan Chalon 38-37 galip bitirdi.

Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda oyunun kontrolünü bırakmayan konuk ekip, üstünlük sağlamaya devam ederken bu çeyreği 53-52 ile geçti.

Maçın final periyodunda rakibinin pota altındaki top kayıplarına sayılarla cevap veren Gaziantep Basketbol, karşılaşmanın son 5 dakikasına girilirken, 61-59\'luk skorla uzun bir aradan sonra öne geçti. Daha sonra toparlanan Elan Chalon, parkeden 73-68 galip ayrıldı.

FOTOĞRAFLI