Gazeteci Rojhat Doğru cezaevindeki arkadaşına para gönderdiği gerekçesiyle tutuklandı

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen gazeteci Rojhat Doğru, cezaevindeki arkadaşına para gönderdiği gerekçesiyle “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ayhan Durağı’nda dün saat 15.00’te polis tarafından durdurulan gazeteci Rojhat Doğru, hakkında 2019’da İstanbul’da açılan bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Doğru, bugün Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınması için Diyarbakır Adliyesi’ne götürüldü.
İstanbul’da 2019 yılında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade eden gazeteci Rojhat Doğru, savcı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.
Doğru, SEGBİS üzerinden İstanbul Adliyesi’ndeki Sulh Ceza Hakimliği’ne ifade verdi. Hakimlik, gazeteci Doğru’yu “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.
Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014 Kobane olaylarında çektiği görüntülerden dolayı 4 ay Silivri Kapalı Cezaevi’nde kalan gazeteci Doğru hakkında, cezaevinde bulunan arkadaşına 2 kez para gönderdiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.