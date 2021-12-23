Gazeteci Nurhan Olcayto yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'nun eşi, gazeteci Nurhan Olcayto bugün yaşamını yitirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Nurhan Olcayto için, “Değerli meslektaşımız ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Turgay Olcayto'nun eşi Nurhan Olcayto’yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Nurhan Olcayto’nun ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine, başsağlığı ve sabır diliyoruz.” mesajını yayımladı.

Nurhan Olcayto’nun cenazesi 23 Aralık 2021 Perşembe günü Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Turgay Olcayto 2018 yılında eşiyle ve Doğan Katırcıoğlu'ya ilgili, "Yıllardan 1965 ya da 1966 olmalı. Askerden dönmüşüm Yeni İstanbul’da çalışmaya başlamışım hukuk fakültesinden kız arkadaşım Nurhan Kırıkoğlu ile Emirgan’ın ünlü çay bahçesinde bir yandan gevezelik ediyor bir yandan güzel manzarayı seyrediyoruz. Ansızın arkamda bir fotoğraf makinesi tıkına takıldı kulağım geriye döndüğümde Doğan Katırcıoğlu’nun elinde fotoğraf makinesi hınzırca gülen yüzüyle karşılaştım. Yıllarca o fotoğrafın bana gelmesini bekledim, uzun süre fotoğrafı Doğan’dan almak mümkün olmadı. Yıllar sonra Milliyet Gazetesi’nden çıkarıldığında arşivini karıştırırken fotoğrafı bulmuş ve getirdi. Birlikteliğimizi daha sonra evlilikle noktaladığımız Nurhan Olcayto için de benim için de güzel bir anı olarak kaldı. Işıklar içinde yatsın Sevgili Doğan Katırcıoğlu" anısını kaleme almıştı.

“1965 olmalı. Askerden dönmüşüm. O meşhur çay bahçesinde kız arkadaşımla otururken arkamdan bir ses duydum”

Nurhan Olcayto kimdir?

1943 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ön lisans mezunu. Mesleğe 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Program Bölümü’nde başladı. Mesleğini program yapımcısı (prodüktör) olarak sürdürdü. Klasik Müzik programları hazırladı. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Nurhan Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ile evli ve iki çocuk annesiydi.