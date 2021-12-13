Gazeteci İrfan Aktan'dan 140journos'a tepki: Sedat Peker belgeselinde haberim olmadan ben de varmışım!

Gazeteci İrfan Aktan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de genişçe yer aldığı 140journos'un "Ya devlet başa" başlıklı belgesinile verdiği demeçle ilgili, "Peker'in de olduğu bu kompozisyondan haberim olsaydı, asla konuşmazdım" açıklamasını yaptı. Aktan, Peker üzerinden yapılan belgeselde olacağından haberi olmadığını aktardı. Öte yandan Bülent Arınç da, "Peker belgeselinde olduğumu söylemediler" açıklamasını yaptı.

140journos'un AKP'nin kurucularından olan, eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, gazeteci İsmail Saymaz ve İrfan Aktan'ın yer aldığı "ya devlet başa" adlı belgeseli yayınlandı.

Aktan, belgeselde Sedat Peker'in de yer alacağından haberinin olmadığını belirterek 140journos ekibine tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Aktan, şunları kaydetti:

"Bir süredir 'yakında bir Peker belgeseli yayınlanacak' fısıltılarına ben de kulak kabartıyordum. Meğer o belgeselde, haberim olmadan ben de varmışım! 140journos ekibi beni arayıp 'farklı kesimlerden gazeteciler/siyasetçiler/tanıklarla röportaj' yapacaklarını söylemişlerdi

Benim açımdan aslolan kendi sözümdür diye düşünüp devletin Kürt politikasına, mevcut rejimin yapısına vs, dair yaklaşık bir saatlik bir röportaj verdim. Ama elbette Peker'in de olduğu bu kompozisyondan haberim olsaydı, aslı konuşmazdım.

21 yıllık gazeteci olarak 'belgeselde kimlerin olduğunu maalesef konuştuklarımıza söylemiyoruz' dediklerinde "o halde maalesef ben de konuşamam" demem gerekiyordu. Hata bende ama söylediklerimin arkasındayım. Keşke 140journos yaptığımız röportajın tümünü ayrıca yayınlasa...

Benim açımdan Peker, yaptığı ifşalarla suçlarından azade kalmış biri olamaz. Zira o, halka karşı işlenmiş suçların bir aktörü ve hâlâ bunları gizlemeye devam ediyor. Demokratik bir sistem ortaya çıktığında bunların tümünün hukuk önünde hesabının verilmesi gerekiyor.

Öte yandan hemen her hafta söyleşi yapan, başkalarının bana konuşmasını isteyen bir gazeteci olarak başkalarından gelen röportaj taleplerini imkân elverdikçe olumlu karşılıyorum. Ama dediğim gibi, böyle bir kompozisyonda yer almak, isteyeceğim son şey olurdu."

Arınç: Peker belgeselinde olduğumu söylemediler

Sedat Peker belgeseli için konuştuğunu bilmediğini söyleyen Bülent Arınç da, "Benim konuşmamda Sedat Peker yok veya Sedat Peker'le bağlantılı bir şey yok. Sedat Peker belgeseline konuşmadım. Peker belgeselinde olduğumu söylemediler. Röportajın hangi maksatla kullanılacağını bilmiyordum" diye konuştu.

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Öte yandan söz konusu belgeselin başında, bu konuyla ilgili olarak, "Bu filmde yer alan kişi ve kurumların birbiriyle ilişkisi yoktur. Editoryal bir tercihle gizlilik sözleşmeleri kapsamında röportaj verenlerin isimleri birbirlerine bildirilmemiştir." açıklaması yer alıyor.