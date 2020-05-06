Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs salgının ardından canlı yayında IBAN numarası vererek bağış kampanyası başlatmasından sonra attığı tweet gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi.

Aygün, hakkında “IBAN suresi ayet 1 ey IBAN edenler… Biz size ayrı bankalardar IBAN numaraları verdik ki IBAN edesiniz diye, hiç şüphesiz ki ahiret gününde IBAN edenle IBAn etmeyenler ayrılacaktır!” cümlelerini içeren tweet sonrası soruşturma açıldı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “hakaret” suçlamasıyla 2 Nisan’da gözaltına alınan Hakan Aygün, 3 Nisan’da tutuklanarak cezaevine kondu.

Bugün bir kez daha hâkim karşısına çıkan Hakan Aygün’ün tahliye edildiği öğrenildi.

İşte Hakan Aygün'ün tahliye kararına ilişkin belgeler: