Gazeteci Baha Güngör hayatını kaybetti

Alman medyasında çalışan ilk Türk kökenli gazetecilerden olan Baha Güngör hayatını kaybetti. Gazeteciliğe 1976 yılında Köln’ün yerel gazetelerinden Kölnische Rundschau’da başlayan Güngör, Reuters, ZDF, DPA, Deutsche Welle gibi kuruluşlarda çalıştı ve yöneticilik yaptı. Güngör bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Baha Güngör kimdir?

1976 yılında Köln’ün yerel gazetelerinden Kölnische Rundschau’da gazeteciliğe başladı.

Reuters ve Bonner General-Anzeiger Gazetesi’nde çalıştıktan sonra Westdeutsche Allgemeine Zeitung’un (WAZ) önderliğinde 12 Alman ve Avusturya gazetesinin Türkiye ve Yunanistan muhabirliğini yaptı.

1986’da Atina’da stüdyo açan Alman ZDF’in Türkiye bağlantı bürosunu açtı. Alman Haber Ajansı’nın (DPA) daimi Türkiye Temsilcisi olarak 1993-1999 yılları arasında Ankara’da çalıştı.

1999’dan sonra Deutsche Welle’nin (Almanya’nın Sesi) Türkçe Bölümü’nü yönetti.

Güngör’ün Almanya’daki İslam ve Türk karşıtlığını ele aldığı ‘Almanların Türk Korkusu’ adlı bir kitabı da var.

Güngör, gazetecilik konusunda tep şu iki öğüdü takip ettiğini söylemişti:

"Okurlarımız, izleyenlerimiz haberde yağmur yağıyor dediğinde pencereye bakmadan sana inanmalı.’"

‘Haberin, yorumun nedeniyle siyasi yöneticiler arayarak senin çok güzel, çok doğru yazdığını söylerlerse iyi gazeteci değilsin. İyi gazeteci, haberiyle, yorumuyla siyasi yönetimi rahatsız etmeli. Ancak tüm yazdıkların doğru, kaynakların sağlam olmalı.'”