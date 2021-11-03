Gazete Duvar'da yeni dönem; Genel Yayın Yönetmenliği'ne Hakan Aksay getirildi

T24 Haber Merkezi

Gazete Duvar'da Ali Duran Topuz'un ayrıldığı Genel Yayın Yönetmenliği görevine Hakan Aksay getirildi. Yaklaşık 11 yıldır T24'te köşe yazan ve video mülakatlar gerçekleştiren, Artı TV ve Tele 1'de programlar yapan Aksay, Türkiye medyasının en deneyimli dış politika yorumcuları arasında yer alıyor.

Gazete Duvar'ın, Hakan Aksay'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildiğine ilişkin haberi şöyle:

"Gazete Duvar’ın yeni Genel Yayın Yönetmeni belli oldu. 13 Ekim’de Ali Duran Topuz ile Duvar’ın yollarının ayrılmasından sonra başlayan süreçte önemli bir aşama geride kaldı. Genel Yayın Yönetmenliği'ne Hakan Aksay getirildi. Aksay görevine 8 Kasım’da başlayacak."

Hakan Aksay kimdir?

1961 Kozan / Adana doğumlu Hakan Aksay, İstanbul Kültür Koleji’nde ve Hukuk Fakültesi’nde okudu. 1980 darbesinden bir yıl sonra Türkiye Komünist Partisi (TKP) aracılığıyla Sovyetler Birliği’ne gitti. 1982’de Kişinev Üniversitesi Hazırlık Fakültesi’nden ve 1987’de Leningrad Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi’nden mezun oldu.

1,5 yıl Doğu Almanya’daki TKP merkez yayın organlarında çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü. TKP’den kopmasının ardından Güneş gazetesine girdi ve bir süre sonra gazetenin muhabiri olarak Rusya’ya gitti.

20 yıl (1989-2009) boyunca Moskova’da pek çok Türk gazete ve televizyonunda muhabirlik ve yorumculuk yaptı.

Rusya’da olduğu süre içinde çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldı. 3 Haziran Nâzım Hikmet’i anma etkinliklerini başlattı ve 10 yıl kadar etkinliklerin organizatörü oldu.

2004 yılında Rus-Türk Araştırmalar Merkezi’ni (RUTAM) kurdu. RUTAM yöneticisi olarak Kasım 2007’de Rusya Başkanı Putin tarafından “Rus-Türk ilişkilerine katkısı ve Rus dilinin yaygınlaştırılmasındaki emeği dolayısıyla” Puşkin Madalyası ile ödüllendirildi.

Türkçe ve Rusça çeşitli dergi, bülten ve internet siteleri kurdu, yönetti. 12 yıl önce Türkiye'ye döndü. Rusya ve Türk-Rus ilişkileri ile ilgili birçok projeye katıldı. 11 yıl boyunca köşe yazarı ve programcı olarak T24’te yer aldı. Tele1 ve Artı TV’de programlar yaptı.

Yayımlanmış dört kitabı var: “Kapitalistler Moskova’ya”, “Merhaba Rusya”, “İkinci Vatan Türkiye” (Rusça) ve “Kar ve Güneşin Dostluk Öyküsü / Türk-Rus Kültür İlişkileri” (Türkçe ve Rusça)

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