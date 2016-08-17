Gamescom: Milyarlık oyunlar



17 Ağustos'ta kapılarını açan Köln'deki dünyanın en büyük bilgisayar ve video oyunları fuarı ‘Gamescom'a bu yıl yarım milyona yakın ziyaretçi bekleniyor. 2015 yılında beş günlük fuara onda biri profesyonel olmak üzere 345 bin ziyaretçi gelmişti.

‘Gamescom' her yıl biraz daha büyüyor. Teknolojik ilerleme sayesinde bilgisayar oyunları baş döndürücü bir şekilde gelişiyor. Geçen yıl sadece prototipleri teşhir edilen sanal gerçeklik başlıkları da sonunda video oyunlarına entegre edildi.

Sanal umutlar

Son aylarda Samsung, Oculus ve HTC şirketlerinin sanal gerçeklik gözlüğünü piyasaya sunmasından sonra Sony'nin de önümüzdeki aylarda Playstation oyun konsolu için gözlük aksesuarı çıkaracağı öğrenildi.

‘Yeni Boyutlardaki Kahramanlar' sloganını taşıyan bu yılki fuar bilgisayar oyunları branşının dijital eğlencede yeni bir çığır açma iddiasını vurguluyor.

ct adlı bilgisayar dergisinin editörlerinden Hartmut Gieselmann bu branştaki rekabetin sürekli yeni fikirler geliştirmeyi gerektirdiğini ve şimdiye kadar deneme aşamasında gördükleri oyunların piyasa olgunluğuna eriştiğini söyledi. Gieselmann üretim kapasitesinin artıp çok daha profesyonelleştiğine de dikkat çekti.

Yeni uygulamalar

Yeni teknolojilerin yaratılmasına bilgisayar oyunları, naklen yayınlanan spor müsabakaları ve pornografi öncülük ediyor. ‘Gamescom'un organizatörlerinden Alman Enteraktif Oyun Yazılımları Birliği'nden Maximilian Schenk oyun branşının geliştirdiği sanal gerçekliğin diğer branşlar tarafından da adapte edildiğini söyledi.

Almanya'da yapılan bir ankete göre kullanıcıların yüzde 40'ı tatil planlarını bundan sonra sanal gerçeklik programının yardımıyla yapacak. Maximilian Schenk, ‘sanal gerçeklik gözlüğünü takıp İtalya sahillerini dolaşarak ya da Paris'te kahve yudumlayarak ön tatil yapanlar mutlaka olacaktır', dedi. Geleceğin teknolojisi büyük merak uyandırmakla birlikte donanımı henüz pahalı olduğundan her keseye uygun gelmiyor.

Tayvanlı HTC şirketi sanal gerçekliğe ağırlık vermeyen bu branştaki şirketlerin rekabete dayanamayacağını fark etmiş olmalı. Akıllı telefonlarıyla isim yapan HTC'nin piyasa payı son zamanlarda oldukça küçülmüş ve şirketin hisse senetleri 2011 yılından bu yana yüzde 90 oranında değer kaybetmişti.

Bu teknolojiye uygun bilgisayar oyunlarının dijital ürünler piyasasındaki payının marjinal ölçekte kalması bekleniyor. Ancak milyarlarca dolar olan bilgisayar oyunları branşının cirosu artmaya devam edecek. Satış hasılatının 2015'ten bu yana yüzde 8,5 oranında artarak 100 milyar dolar sınırını aşacağı tahmin ediliyor. Konsol ve bilgisayar oyunları eskisi kadar rağbet görmüyor. Akıllı telefon ve tablet oyunlarında ise büyük sıçramalar kaydediliyor.

Bilgisayar oyunlarının akıllı telefon uygulamalarına kaymakta olduğunu belirten ct editörü Gieselmann konsol ve bilgisayar oyunlarındaki talep daralması yüzünden şirketlerin piyasaya yılda sadece tek bir büyük oyun çıkarmakla yetindiğini söyledi.

Milyarlık piyasa

2016 yılında Almanya'da 2 ila 3,5 milyar Euro'luk bilgisayar oyunu satılması bekleniyor. Bilgisayar ve akıllı telefonlara uygulama olarak yüklenen oyunlar çoğu zaman bedava olmakla birlikte oyunun geliştirilmesi ek harcama gerektirdiğinden, bu piyasanın hacmiyle ilgili sağlıklı tahmin yapılamıyor.

Almanya, dünya bilgisayar oyunları satış sıralaması 5'incisi. ABD en büyük piyasa olma özelliğini Çin'e kaptırdı. Bilgisayar oyunları cirosunun yarısı Asya-Pasifik bölgesi ülkelerinde elde ediliyor. Bilgisayar oyunu pazarlayan şirketlerin başında Çinli Tencent geliyor. Onu sırasıyla Sony, Microsoft ve yine bir Amerikan şirketi olan Electronic Arts izliyor.