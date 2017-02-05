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BBC Türkçe

Gambiya'da haftada üç gün tatile son

Gambiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Adama Barrow, selefi Yahya Jammeh döneminde getirilen haftada dört gün mesai uygulamasını kaldırdı

05 Şubat 2017 17:02

Gambiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Adama Barrow, selefi Yahya Jammeh döneminde getirilen haftada dört gün mesai uygulamasını kaldırdı.

Jammeh, nüfusunun çoğu Müslüman olan ülkede, dört yıl önce kamu çalışanlarının ibadetlerini yapabilmesi ve sosyalleşebilmesi için Cumartesi ve Pazar'a ek olarak Cuma günü de tatil ilan etmişti.

Uygulama kapsamında kamu çalışanları Pazartesi-Perşembe günlerinde sabah sekizden akşam altıya kadar çalışıyordu.

Yeni kararla, Cumaları yarım gün mesai yapılacak. Haftalık mesai dört-buçuk güne çıkmasına rağmen, haftalık çalışma saati üç-buçuk saat azalarak 36.5 güne düştü.

Buna göre kamu çalışanları Pazartesi'den Perşembe sabah sekiz ile öğleden sonra dört, Cuma günleri de sabah sekizle öğlen 12.30 arasında mesai yapacak.

BBC muhabiri Umaru Fofana, dört gün uygulamasına karşı çıkanların, cezalandırılma korkusuyla bu görülşlerini ifade edemediklerini söylüyor.

 

Gambiya'nın en büyük kentinden Allieu Ceesay adlı bir tüccar, BBC'ye "Şimdi medeni dünyaya yeniden katıldık" dedi.

Seçimi kaybetmesine rağmen, istifa etmekte direnen Jammeh iki hafta önce Ekvator Ginesi'ne sürgüne gitmiş, komşu ülke Senagel'de yemin etmek zorunda kalan Adama da geçen hafta ülkesine dönmüştü.

Seçimdeki "usülsüzlükleri" gerekçe göstererek 90 günlük olağanüstü hal ilan eden Jammeh, Senagel'in bu ülkeye asker göndermesinden sonra bölge ülkeleriyle yapılan müzakerelerin ardından iktidarı bırakmayı kabul etmişti.

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