Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor

Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA) -

Galatasaray\'da Serdar Aziz ve Fatih Terim arasında gerçekleşen görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından, deneyimli oyuncu takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Ayrıca sarı-kırmızılıların Rodrigues ile de yollarını ayırması beklenirken, Eren Derdiyok\'a da kulüp bulması yönünde talimat verildiği öğrenildi.

Sezon başında Galatasaraylı Rodrigues\'i kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan temsilcisi Al İttihad ile dün gerçekleşen görüşmede her iki kulübün anlaştığı ve resmi teklifin yapılmasının beklendiği kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda 1.9 milyon Euro alan Garry Rodrigues\'in, Suudi ekibinden yıllık 4 milyon Euro\'luk kazanç elde etmesi bekleniyor.

Öte yandan yöneticiler ile görüşen Galatasaray\'ın golcü oyuncusu Eren Derdiyok için de \"Takım bul\" talimatı verildiği ve gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.