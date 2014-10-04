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Galatasaray Meydanı'nda kurban protestosu

Taksim Galatasaray meydanında 'Bağımsız Doğa Hayvan aktivistleri Veganizim Özgürlüktür' adlı grup, kurban kesimlerini protesto etti

04 Ekim 2014 18:18

Galatasaray'da meydanında, saat 13.00'da toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, "Bütün hayvanlar birer çocuk, çocukları öldürmeyin" yazılı pankart açtılar. Ellerindeki taşıdıkları dövizlerle hayvanların kesilmemesini isteyen açıklamalrda bulundular.

 

Bu katliamlar dinimizde yok

 

Grup adına açıklama yapan Kazım Çağın, "Bu yıl Kurban Bayramı, Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne denk geldi. Bu katliamlar dinimizde yok. Araştırsınlar dünya ülkelerine baktığımız zaman en çok işkence, tecavüz ve katliam yapan ülkeler Müslüman ülkelerdir. Bu bir çelişkidir" diye konuştu. Öte yandan eylemcilerin yanında getirdikleri iki köpek çevredekilerin ilgi odağı oldu. Köpeklerden biri ağzıyla döviz tutarken, diğeri yanındakilerle çeşitli oyunlar oynadı.

 

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