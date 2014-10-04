Galatasaray Meydanı'nda kurban protestosu

Galatasaray'da meydanında, saat 13.00'da toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, "Bütün hayvanlar birer çocuk, çocukları öldürmeyin" yazılı pankart açtılar. Ellerindeki taşıdıkları dövizlerle hayvanların kesilmemesini isteyen açıklamalrda bulundular.

Bu katliamlar dinimizde yok

Grup adına açıklama yapan Kazım Çağın, "Bu yıl Kurban Bayramı, Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne denk geldi. Bu katliamlar dinimizde yok. Araştırsınlar dünya ülkelerine baktığımız zaman en çok işkence, tecavüz ve katliam yapan ülkeler Müslüman ülkelerdir. Bu bir çelişkidir" diye konuştu. Öte yandan eylemcilerin yanında getirdikleri iki köpek çevredekilerin ilgi odağı oldu. Köpeklerden biri ağzıyla döviz tutarken, diğeri yanındakilerle çeşitli oyunlar oynadı.