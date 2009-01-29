Galatasaray'da 'ırkçı küfür' suskunluğu

Galatasaray-Sivasspor maçından sonra Ali Sami Yen’de İsrailli Balili’ye yönelik ‘ırkçı’ küfürlerle ilgili ev sahibi takım suskunluğunu koruyor.



Galatasaray’la Sivasspor arasındaki kupa sınavından sonra yaşananlar fair-play ve ırkçılıkla mücadele konusunda Türkiye’nin daha çok yolu olduğunu gösterdi. Salı günü oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında Sivasspor’un İsrailli golcüsü Pini Balili, Galatasaray ağlarını havalandırınca Sami Yen’de çatlak da olsa ‘Kahrolsun İsrail, o. çocuğu Balili’ sesleri duyuldu. Maçın gerginliği ve konuk ekibin avantajlı bir skor yakalamasıyla birlikte maçın ardından neredeyse tüm tribünler bu çirkin tezahürata devam etti.



Karşılaşmanın ardından hem Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hem de Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz küfürlerden rahatsız olduklarını açıkladı. Bu gelişmelere rağmen Galatasaray’dan başkan dahil herhangi bir yönetici üzüntülerini dile getirmezken, Sarı-Kırmızılı kulübün internet sitesinde bir özür veya ırkçılığa karşı bir metin yer almadı.



‘Irkçılık’la sadece UEFA ve FIFA değil Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de mücadele ettiğini hatırlatalım. Sivasspor Basın Sözcüsü Fikret Ünsal, dün yazılı bir açıklama yaparak yaşananları kınadı ve “Nihayetinde oynanan üst seviyede bir futbol müsabakasıydı ve misafir ettikleri takım onları 2007-2008 sezonunda 5-3 kaybettikleri şampiyonluk maçında küfürle değil alkışlarla ve çiçeklerle karşılamış ve uğurlamışlardı” dedi.



‘Balili’den özür dilemesini bekliyoruz’



Öte yandan, taraftar sitesi ''www.sivasspor.com.tr''de ''Irkçı saldırıya hayır!'' başlıklı açıklamada, ''Sivassporumuzun Galatasaray ile Ali Sami Yen'de yaptığı Fortis Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında sporcumuz Pini Felix Balili'ye yönelik yapılan toplu ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ve bir an önce bu saldırı ile ilgili olarak Galatasaray yönetiminin veya taraftarlar topluluğunun Sivassporumuzdan ve özellikle sporcumuz Pini Felix Balili'den özür dilemesini bekliyoruz'' ifadelerine yer verildi.



‘Yapılanlar üzücü ve utanç verici’



UEFA Tahkim Kurulu Üyesi ve eski Futbol Federasyonu Başkanı Levent Bıçakcı, NTV Spor’da yayımlanan ‘Spor Servisi’ programına telefonla katıldı ve Pini Balili’ye yapılanların ırkçılığın alanına girip girmediği sorusu üzerine şunları söyledi:

“Bu konuda nasıl bir cevap vereceğimi bilemiyorum dersem, siz cevabımı anlarsınız. Geçen hafta UEFA’da ırkçılık üzerine uzun toplantılar yaptık ve biz, Türkiye’de böyle olayların yaşanmadığını iddia ettik. Ne var ki Balili’ye yapılanlar resmiyet kazanırsa yani ceza ırkçılık üzerinden kesilirse, bütün çabalarımızın boş olduğu kanısına varılacak. Yapılanlar ne yazık ki çok üzücü ve utanç verici.”





