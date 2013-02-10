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Spor

Galatasaray'da ikinci şok...

Galatasaray'ın ABD'li yıldız oyun kurucusu Lindsay Whalen parasının ödenmediğini gerekçe gösterip Türkiye'yi izinsiz terketti

10 Şubat 2013 14:10

Hawkins'ten sonra Galatasaray’a basketbolda bir şok da Lindsay Whalen yaşattı! Sezon başında transfer edilen yıldız oyun kurucu, iki aydır parasını alamadığı gerekçesiyle ülkeyi terk etti.
 
Galatasaray basketbolda bir şok daha yaşıyor! Erkek Basketbol takımının yıldızı David Hawkins'te keyif verici madde çıkmasının ardından bir üzücü haber de bu kez Kadın Basketbol takımından geldi. ABD'li yıldız oyun kurucu Lindsay Whalen parasının ödenmediğini gerekçe gösterip Türkiye'yi izinsiz terketti!

30 yaşındaki Whalen, Galatasaray'dan habersiz bir şekilde eşiyle birlikte Fransa'ya giderken, sözleşmesinin feshi için işlemleri başlattı. Ancak Amerikalı oyun kurucunun ülkesi yerine Fransa'ya gitmesi ve annesinin hâlen İstanbul'da olması, Galatasaray defterini henüz kapatmadığının bir göstergesi. Whalen'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı hafta içinde netlik kazanacak.

ABD Milli Takımı'nda da forma giyen Whalen, bu sezon ligde 11 maçta 14.1 sayı-4.1 ribaund-4.3 asist ve 1.5 top çalma ortalamalarıyla mücadele ediyordu. Toplamda üç kez WNBA'in en çok asist yapan oyuncusu olan Whalen, 2011 yılında Minnesota ile şampiyon olmuş, bu yaz da Londra'da Olimpiyat şampiyonluğu yaşamıştı.

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