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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın rakibi Benfica, Fenerbahçe'nin rakibi Zenit İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi bugün gerçekleşti

17 Aralık 2018 18:33

Galatasaray\'ın rakibi Benfica, Fenerbahçe\'nin rakibi Zenit

İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi bugün gerçekleşti. 
İsviçre\'nin Nyon kentinde TSİ 15.00\'te başlayan kura çekiminde, 2\'nci torbada bulunan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacağı rakipler belli oldu. Galatasaray\'ın rakibi Portekiz\'in Benfica takımı olurken, Fenerbahçe ise Rusya\'nın Zenit takımı ile eşleşti. İlk maçlar 12-14 Şubat 2019, rövanşlar ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda diğer eşleşmeler şu şekilde:
Plzen - Dinamo Zagreb
Club Brugge - Salzburg
Rapid Wien - Inter
Slavia Prag - Genk
Krasnodar - B. Leverkusen
Zürih - Napoli
Malmö - Chelsea
Shakhtar Donetsk - E. Frankfurt
Celtic - Valencia
Rennes - Real Betis
Olympiakos - Dinamo Kiev 
Lazio - Sevilla
Sporting Lizbon - Villarreal

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