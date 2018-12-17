Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

Galatasaray\'ın rakibi Benfica, Fenerbahçe\'nin rakibi Zenit

İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi bugün gerçekleşti.

İsviçre\'nin Nyon kentinde TSİ 15.00\'te başlayan kura çekiminde, 2\'nci torbada bulunan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşacağı rakipler belli oldu. Galatasaray\'ın rakibi Portekiz\'in Benfica takımı olurken, Fenerbahçe ise Rusya\'nın Zenit takımı ile eşleşti. İlk maçlar 12-14 Şubat 2019, rövanşlar ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda diğer eşleşmeler şu şekilde:

Plzen - Dinamo Zagreb

Club Brugge - Salzburg

Rapid Wien - Inter

Slavia Prag - Genk

Krasnodar - B. Leverkusen

Zürih - Napoli

Malmö - Chelsea

Shakhtar Donetsk - E. Frankfurt

Celtic - Valencia

Rennes - Real Betis

Olympiakos - Dinamo Kiev

Lazio - Sevilla

Sporting Lizbon - Villarreal