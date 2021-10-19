Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Sarı-lacivertlilerin Antwerp maçını Rus hakem Sergei Ivanov, Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçını ise Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.



Fenerbahçe-Royal Antwerp maçını Rus hakem Sergei Ivanov, Lokomotiv Moskova- Galatasaray maçını ise Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

Fenerbahçe 1 puanda

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Olympiakos'a evinde 3-0 kaybetmişti. Temsilcimizin grupta 1 puanı var.

Galatasaray lider

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, ise grubunda lider durumda. Sarı-kırmızılılar son olarak deplasmanda Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

Temsilcilerimizin maçları İstanbul'da. Fenerbahçe'nin Antwerp karşılaşması 19.45'te başlayacak, Galatasaray'ın Lokomotiv maçı saat 20.45'te.