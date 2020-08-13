Galatasaray transfer için gaza bastı!

Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç transferlerini açıklayan Galatasaray, Mensah, Henry Onyekuru ve Jakub Moder transferleri için harekete geçti.

Mensah'la el sıkışan Galatasaray, oyuncunun yıllık ücretine karşılık Kayseri'ye kiralama bedeli ödeyip, Atletico Madrid'e olan borcun kapatılmasını sağlayacak. Sözleşmede sezon sonu için zorunlu satın alma opsiyonu bulunacak. Gana basını bu transferin bittiğini iddia ediyor.

Moder-Mensah ikilisi

Fanatik'in haberine göre; Lech Poznan'ın 21 yaşındaki 1.88 boyundaki orta sahası Jakub Moder için çok ciddi girişimler var. Fatih hoca merkezde Moder/Mensah ikilisini kullanmanın planlarını yapıyor. Maliyeti uygun olan genç futbolcu, bonservisiyle birlikte alınacak.

Monaco ile görüşülecek

Sarı-kırmızılılar bir kez daha Nijeryalı yıldız için devrede. Monaco ile yarın akşam saatlerine kadar bir görüşme gerçekleşecek.



Fransız kulübüyle aradaki buzları eritmeye çalışan Galatasaray cephesinin avantajı, yine genç oyuncunun ısrarı olacak.