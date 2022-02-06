Galatasaray son 13 maçta 1 kez kazanabildi

Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı son 13 maçın yalnızca birini kazanabildi. Galatasaray küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray bugün deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar ligdeki son 13 maçta yalnızca tek galibiyette kaldı.

Ligin 12. haftasında Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak kötü seriye başlayan Galatasray, bu süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.

Bu dönemdeki tek galibiyetini 19. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde 2-0'lık skorla elde eden Galatasaray, son 5 lig maçında ise 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. 5 karşılaşmanın tamamında kalesinde en az 1 gol gören sarı-kırmızılılar toplam 11 gol yerken, 5 gol atabildi.

Torrent'in galibiyeti yok

Sarı-kırmızılı ekipte, Süper Lig'in 20. haftasında 1-0 kaybedilen Giresunspor müsabakasının ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim'in yerine, uzun süre Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent getirildi.

Torrent yönetimindeki Galatasaray Hatayspor'a 4-2, Kasımpaşa'ya 3-1, Trabzonspor'a karşı ise 2-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.