Galatasaray, Riekerink'ten transfer yapıyor

Devre arası transfer döneminde kadrosunda yeni bir yapılanmaya gitmesi beklenen Galatasaray’ın, eski teknik direktörlerinden Jan Olde Riekerink’in çalıştırdığı Heerenven’in Kosovalı oyuncusu Arber Zeneli’ye teklif götürdüğü iddia edildi.

Kosova basınının haberine göre, Galatasaray, Zeneli için Hollanda kulübüne 2,5 milyon Euro’luk bir teklif yaptı.

İsveç asıllı Kosovalı futbolcu, iki sezon önce Elfsborg’dan Heerenven’e 1,95 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Genç futbolcu, bu sezon Heerenven formasıyla çıktığı 18 karşılaşmada takımına 3 gol 8 asistlik katkıda bulundu.

Zeneli için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin de ilgilendiği iddia edilmişti. Kosovalı futbolcu ise iddialar hakkın “Fenerbahçe ile anılmak büyük onur ve bu beni daha da motive ediyor. Fenerbahçe çok önemli bir kulüp. İnsanlar benim de neler istediğimi biliyor. Ben de yüksek seviye bir takımda forma giymek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Riekerink’in vazgeçilmezleri arasında bulunan futbolcu, Kosova Milli Takımı’yla 15 maça çıkarken 6 gollük katkıda bulundu.