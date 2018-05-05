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Spor

Galatasaray Odeabank - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 99-77

İSTANBUL,(DHA) SALON: Ahmet Cömert HAKEMLER: Aytuğ Ekti, İsmail Aydın, Alper Altuğ Köselerli GALATASARAY ODEABANK: Hardy 13, Renfroe 8, Göksenin Köksal 11, Emir Preldzic 6, Hendrix 10, Serhat Tüzinoğlu 2, Serkan Aydın 2, Ege Arar 12, Mehmet Yağmur 2, Can

05 Mayıs 2018 23:03

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, İsmail Aydın, Alper Altuğ Köselerli
GALATASARAY ODEABANK: Hardy 13, Renfroe 8, Göksenin Köksal 11, Emir Preldzic 6, Hendrix 10, Serhat Tüzinoğlu 2, Serkan Aydın 2, Ege Arar 12, Mehmet Yağmur 2, Caner Topaloğlu 8, Taylor 11, Juskevicius 14
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 12, Toolson 21, Uğur Dokuyan, Ayberk Olmaz 12, Buckner 9, Furkan Ayça 2, Gaffar Çetin 2, Kamer Muhammed Bayraktar, Bekir Sabri Karlı 5, Klobucar 14, Mert Çevik, Tevfik Akdamar
1\'İNCİ PERİYOT: 31-18
İLK YARI: 58-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 76-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28\'inci hafta maçında Galatasaray Odeabank kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 99-77 mağlup etti.

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