Yenilgisiz lider Galatasaray, Marsilya'yı rahat geçti; gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenen Galatasaray, son hafta maçları öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

Nef Stadı'nda yapılan maçın ilk dakikalarında top daha çok konuk takımın kontrolünde kaldı ancak ilk ciddi pozisyonu 11. dakikada sarı-kırmızılı ekip, Mbaye Diagne ile yakaladı. Senegalli oyuncunun şutunda top direkten dönerken Galatasaray, hemen bir dakika sonrasında Alexandru Cicaldau'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Sofiane Feghouli ve DeAndre Yedlin ile etkili olan Galatasaray, 30. dakikada Duje Caleta-Car'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıda da iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, Feghouli'nin 64. dakikada bulduğu golle farkı 3'e çıkardı. Maçın 68. dakikasında Arkadiusz Milik'in attığı golle skor 3-1'e gelirken kalan dakikalarda konuk takım daha baskılı oynadı. Rakibine gol şansı vermeyen ev sahibi takım, 83. dakikada Ryan Babel'in ayağından bulduğu golle bir kez daha 3 fark yakaladı. Bu golden iki dakika sonra sarı-kırmızılılar, Milik'in golüne engel olamadı. Kalan bölümde iki takım da tabelayı değiştirecek golü bulamadı ve maç 4-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

E Grubu'nda çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan ve namağlup lider yoluna devam eden Galatasaray, puanını 11'e çıkardı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, grubu ilk 2'de bitirmeyi garantiledi.

"Kupa 2"de gruplardaki ilk 4 maçını da beraberlikle tamamlayan ve ilk kez mağlup olan Olimpik Marsilya'nın ise organizasyona veda etmesi kesinleşti.

Dördüncü kez gruplardan çıktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez grup aşamasını geçti.

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında statü değişikliği yapılarak grupların getirilmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, 4. kez gruplarda mücadele etti.

2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında grup aşamasını geçen Galatasaray, bir kez daha adını üst tura yazdırdı.

Avrupa'da son 9 maçta yenilmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 9 maçta mağlup olmadı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki PSV maçlarında yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde eleme ve grup aşamalarında 9 maça çıktı.

Galatasaray, elemelerdeki 4 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik yaşarken, grupta ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

İlk kez 2 gol birden yedi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki savunma performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, E Grubu'nda ilk kez kalesinde bir maçta 2 gol birden gördü.

Gruptaki ilk 4 maçta 3 gol atıp 1 gol yiyen Galatasaray, Olimpik Marsilya müsabakasında 4 kez fileleri havalandırıp, 2 gole engel olamadı.

Lider, son maçta belli olacak

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu E Grubu'nda ilk sırayı alacak takım, son maçta belirlenecek.

Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak.

E Grubu'nda lider, 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da oynanacak Lazio-Galatasaray maçıyla belirlenecek. Grupta sarı-kırmızılı ekip 11 puanla liderliğini sürdürürken, Lazio ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takım, İtalya'dan lider dönmesi durumunda şubat ayını boş geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna mart ayında devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesi kesinleşen Marsilya'nın UEFA Konferans Ligi'ne gidip gitmeyeceği de Lokomotiv Moskova ile yapacağı son maçta belli olacak.

Cicaldau, gol sayısını 4'e çıkardı

Galatasaray'ın sezon öncesinde kadrosuna kattığı Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, resmi maçlardaki 4. golünü attı.

Sarı-kırmızılı ekibin en istikrarlı oyuncularından olan Cicaldau, Süper Lig'de 12 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5. maçında ilk golünü kaydetti.

Feghouli, Avrupa Ligi'nde atmaya devam ediyor

Sarı-kırmızılı takımın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 2 maçta fileleri havalandırdı.

Ön elemelerdeki St. Johnstone müsabakasında gol atan tecrübeli futbolcu, gruplarda ise 4. haftadaki Lokomotiv Moskova müsabakasında gol sevinci yaşadı. Olimpik Marsilya karşısında takımının 3. golünü kaydeden Feghouli, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Feghouli, Spor Toto Süper Lig'de ise 1 kez ağları sarstı.

Babel oyuna girdi, golünü attı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, oyuna girdikten bir dakika sonra fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 82. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna giren Babel, 83. dakikada bulduğu pozisyonu golle sonuçlandırdı.

Performansıyla tartışılan Babel, bu sezonki 19. resmi maçında ilk golünü kaydetti.

Muslera penaltıyı kurtardı ama yetmedi

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 68. dakikada penaltıyı kurtarmasına rağmen golü engelleyemedi.

Müsabakanın 67. dakikasında kazanılan penaltının başına Olimpik Marsilya'da Arkadiusz Milik geçti. Polonyalı futbolcunun vuruşunda Muslera sağına gelen topun ağlara gitmesine engel oldu. Ancak dönen topu tamamlayan Milik, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sahaya atılan yabancı maddelere Terim ve Muslera müdahalesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takım kaptanı Fernando Muslera, sahaya yabancı madde atan taraftarları uyardı.

Müsabakanın 37. dakikasında Olimpik Marsilya'dan Matteo Guendouzi korner kullanmak için köşe gönderine geldi. Bu sırada Fransız futbolcuya tribünden yabancı madde atıldı.

Köşe gönderinin yanına gelen Fatih Terim ile kaleci Muslera, taraftarlara yabancı madde atmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Stat hoparlörlerinden de sık sık anonslar yapılarak sahaya yabancı madde atılmaması istendi.

TIKLAYIN - Fatih Terim: Baştan sona kadar Avrupa takımı gibi oynadık

TIKLAYIN - İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider ve ikinci çıkması durumunda oluşacak senaryolar!

TIKLAYIN - Mbaye Diagne: Hayalim UEFA Avrupa Ligi kupasına ulaşmak

TIKLAYIN - Marsilya teknik direktörü Sampaoli: Bizim için büyük hayal kırıklığı oldu; liderliği bekliyorduk

TIKLAYIN - Lazio, Moskova'da turladı

TIKLAYIN - Galatasaray-Marsilya maçından kareler Stat: Nef Hakemler: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter (Almanya) Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 90+3 Bartuğ Elmaz), Cicaldau (Dk. 51 Morutan), Feghouli (Dk. 82 Luyindama), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Babel), Diagne (Dk. 90+3 Mustafa Muhammed) Olimpik Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres, Guendouzi, Kamara, Gerson, Gueye (Dk. 63 De La Fuente), Dieng, Milik Goller: Dk. 12 Cicaldau, Dk. 30 Caleta-Car (Kendi kalesine), Dk. 64 Feghouli, Dk. 83 Babel (Galatasaray), Dk. 68 ve 85 Milik (Olimpik Marsilya) Sarı kartlar: Dk. 35 Cicaldau, Dk. 90+4 Morutan (Galatasaray), Dk. 35 Gueye, Dk. 45+1 Dieng, Dk. 53 Peres, Dk. 61 Guendouzi, Dk. 89 Milik, Dk. 90+7 Gerson (Olimpik Marsilya) Karşılaşmanın önemli anları

11. dakikada Galatasaray, müsabakadaki ilk ciddi atağı gerçekleştirdi. Feghouli'nin sağdan ortasında altıpas gerisindeki Diagne'nin uygun durumda vurduğu top yerden sekerek üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

12. dakikada Galatasaray, mücadelede öne geçti. Olimpik Marsilya'nın çıkarken kaptırdığı topu alan Feghouli, pasını ceza yayına doğru koşu yapan Cicaldau'ya aktardı. Rumen futbolcu, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Pau Lopez'in sağından ağlara gönderdi: 1-0

23. dakikada Lirola'nın sağdan ortasında Dieng'in uygun durumda kafayla vurduğu topu, kaleci Muslera uçarak kontrol etti.

30. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Rakip kalede baskısını artıran Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cicaldau, pasını daha uygun durumdaki arkadaşlarına aktarmak istedi. Altıpastaki Caleta-Car'ın ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pau Lopez'i de yanıltarak ağlara gitti: 2-0

37. dakikada Guendouzi'nin soldan kullandığı serbest atışta Dieng'in kafayla vurduğu topu, kaleci Muslera son anda kornere çeldi.

42. dakikada Dieng'in ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direkten döndü.

Müsabakanın ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Lirola'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dieng'in ceza sahasında, kaleci Muslera'yı da geçtiği pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

64. dakikada Galatasaray, skoru 3-0 yaptı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında, arka direkte Feghouli meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı.

67. dakikada Dieng, ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'ndan sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem Tobias Stieler penaltı noktasını gösterdi. 68'inci dakikada Milik'in kullandığı penaltıda top, kaleci Muslera'dan döndü. Milik, dönen topu ağlara göndererek farkı 2'ye indirdi: 3-1

70. dakikada Galatasaray önemli bir fırsattan yararlanamadı. Muslera'nın uzun pasında rakip yarı sahasında Feghouli'nin takip ettiği topu kalesini terk eden Pau Lopez uzaklaştırmaya çalıştı. Sağ çaprazda topu önünde bulan Diagne'nin dengesini kaybederken boş kaleye atmak istediği meşin yuvarlak, savunma oyuncusundan döndü.

83. dakikada Galatasaray tekrar farkı 3'e çıkardı. Marcao'nun uzun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Babel, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-1

85. dakikada Olimpik Marsilya yeniden farkı 2'ye indirdi. De La Fuente'nin soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Nelsson'un kafasından seken topu arka direkte Milik ağlarla buluşturdu: 4-2

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.