Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini uzatıyor

Galatasaray, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marcao ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncuyla bugün kontrat imzalayacak.

Galatasaray, Marcao’nun sözleşmesini 3 yıl uzatıyor. Resmi imzaların bugün içerisinde atılması bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig’de 40 maçın 37’sinde forma giyen Marcao, 2018-2019 sezonunda Portekiz’in Chaves takımından 4 milyon euro bedel ile transfer edilmişti.

Takımın en az kazanan yabancı oyuncularından biri olan Brezilyalı stoperin maaşında iyileştirme de yapılacak. (NTV Spor)