Galatasaray, Keçiörengücü maçına hazır 

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanşında Keçiörengücü ile oynayacağı maç öncesi bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başlarken, daha sonra pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Garry Rodrigues’in yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda hafif zorlanma tespit edildi. Oyuncu, günü yenilenme grubuyla yaptığı çalışma ile geçirdi. Younes Belhanda, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha çalışması yaptı. Sinan Gümüş, tedavisinin ardından salonda ve sahada özel program dahilindeki çalışmalarına devam etti. Emre Akbaba ise takımdan ayrı salon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı kırmızılı ekibin Keçiörengücü ile karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanş maçı, yarın saat 20.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak.

(FOTOĞRAFLI)