Galatasaray kafilesi stada geldi

İZMİR,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, karşılaşmanın oynanacağı Bornova Stadyumu\'na ulaştı.

Saat 17.00 sıralarında konakladığı otelden ayrılarak stadın yolunu tutan sarı kırmızılı kafile, maçın oynanmasına yaklaşık bir buçuk saat kala stada geldi. Galatasaray kafilesini sarı kırmızılı taraftarlar konakladığı otelden tezahüratlarla uğurladı.

Sarı kırmızılı takım Göztepe deplasmanında en az bir puan alması halinde şampiyon olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kafilenin gelişi

- Oyuncuların stada girişi

- Genel detaylar