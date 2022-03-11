Galatasaray'ın Avrupa'daki yenilmezlik serisi sürüyor

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Galatasaray son 16 turunda Katalan devi Barcelona ile eşleşti. İlk maç Camp Nou'da oynandı ve 0-0 sona erdi.

Sarı-kırmızılılar bu sezon grup aşamasında ve son 16 turunda çıktığı 4 maçta da kalesinde gol görmedi. Galatasaray bu süreçte deplasmanda Marsilya, Lokomotiv Moskova, Lazio ve son olarak Barcelona ile karşılaştı.

1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanan Galatasaray yeni uzun süre sonra o dönemki başarısına yaklaştı.

Opta verilerine göre Avrupa kupalarında oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Galatasaray (3G 4B), Ekim 1999-Eylül 2000 arasındaki 13 karşılaşmalık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor (ön elemeler hariç). (7 maç)