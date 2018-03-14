Galatasaray, Fellaini ile anlaştı!

Devre arasında Manchester United'dan ayrılması beklenen Marouane Fellaini, son anda takımda kalmıştı fakat sezon sonunda ayrılacak olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye'den daha önce Beşiktaş'ın da devreye girdiği ve maliyetinden dolayı vazgeçtiği tecrübeli orta saha oyuncusu için şimdi de Galatasaray devrede.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester United'la mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak Fellaini, G.Saray'la 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Haftalık 150 bin Pound

Akşam gazetesindeki habere göre; 3 yıl için toplam 21 milyon euro (111 milyon lira) alacak. Futbolcu, United'ın son olarak kendisine yaptığı haftalık 80 bin poundluk teklifi reddetti. San-Kırmızılı ekipten alacağı para ise haftalık 150 bin pounda denk geliyor.

Tecrübeli ön liberoyu Roma da istiyordu. United'da kalmamasının sebebi ise sadece hem para hem de sadece 1 senelik mukavele teklif edilmesi.

Sarı-kırmızı çizgi detayı

Öte yandan GQ Style dergisine özel bir röportaj veren yıldız oyuncunun Galatasaray'a transfer olabileceğine dair iddialar sosyal medyada da mesajlar paylaşılmaya başlandı..

Buna sebep olan durum ise Fellaini'nin fotoğraf çekiminde üstünde sarı kırmızı şeritler bulunan bir tişört giymesi.