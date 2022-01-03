Galatasaray'dan Solbakken hamlesi

Galatasaray'da transferden önce takımdan gönderilecek isimler belirlendi. 5 isimle yollarını ayıracak sarı kırmızılılar 3 bölgeye takviye yapacak.

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Yönetimin önceliği kadroda yer açmak.

Devre arasında 5 isimle yolların ayrılması planıyor. Belçika'dan Antwerp, Christian Luyindama'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Yönetim bu teklife sıcak bakıyor.

Ara transferde gönderilmesi beklenen bir diğer isim DeAndre Yedlin. Yönetim, Birleşik Amerikalı sağ bek için bonservis beklentisinde değil. Ryan Babel, Gustavo Assunçao, Fatih Öztürk de gidecekler listesinde.

Hangi bölgeye transfer yapılacak?

Galatasaray'da takviye yapılacak mevkiler ise kale, orta saha ve hücum hattı. Sarı-kırmızılılar, sağ ve sol kanatta görev yapan Ola Solbakken için kulübü Bodo Glimt ile temas halinde.

Orta saha için ilk hedef Gedson Fernandes.

Kaleci rotasyonu için ise Göztepeli İrfan Can Eğribayat için çalışmalar sürüyor. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un dönüşü de seçenekler arasında.

Süper Lig'de ara transfer ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 12 Ocak'ta başlayacak ve 8 Şubat'ta sona erecek.