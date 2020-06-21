Galatasaray'dan Mariano için sürpriz karar!

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ bek Mariano ile 1 yıl daha yola devam etmeyi düşündüğü iddia edildi.

Sezon bitimi sağ beke takviye planlayan Galatasaray'da hem Mariano'nun performansı hem de yaşanan gelişmeler sürpriz bir seçeneğin gündeme alınmasına neden oldu.

Norveçli Omar Elabdellaoui'nin istediği ücret ve talepleri görüntüyü olumsuza çevirdi. Bonservisi olmadığı için cazip gözüken 28 yaşındaki futbolcunun 1.5 milyon Euro imza parası ve istediği yıllık ücret ile Galatasaray'ın teklifi arasında da farkın olması bu seçeneğin rafa kalkmasına neden oldu.



Bu gelişmelerin ardından sarı kırmızılıların yeni sağ bekinin kim olacağı merak edilirken sürpriz bir seçenek gündeme alındı ve Mariano ile 1 yıllık sözleşme imzalanması opsiyonlar arasına alındı.

Hürriyet'in haberine göre; ligin 2. yarısındaki performansı ile Fatih Terim'in beğendiği 34 yaşındaki sağ bekin bir sezon daha kalması gündeme geldi.



Galatasaray yönetimi ülkesine dönme hazırlığı yapan Mariano'nun acele etmemesini menajerine iletti.



Eğer Brezilyalı oyuncu için Fatih Terim de sezon sonunda "1 yıl daha kalsın" kararı verir ve Mariano da ücretinde ciddi bir indirimi kabul ederse kontratı 1 yıl daha uzatılacak.



Ancak yıllık 2.3 milyon Euro alan Brezilyalı futbolcunun kalabilmesi için ücretinde yarı yarıya indimi kabul etmesi gerekiyor.