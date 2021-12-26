Galatasaray'da Sacha Boey kadroya dönüyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 28 Aralık Salı günü sahasında Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

"Boey'den iyi haber"

Fransa’daki tedavisinin tamamlanmasının ardından bir süredir bireysel çalışan 21 yaşındaki Sacha Boey, bugünki antrenmanın son bölümünde takıma katıldı.

Sacha Boey’ in maç kondisyonu kazanması amacıyla Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda salı günü oynayacağı Denizlispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.