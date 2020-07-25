Galatasaray'da Marcao yerine Victor Ruiz

Galatasaray, Beşiktaş'la yollarını ayıran Victor Ruiz'i transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray'ın transfer gündeminde sadece yerli veya gurbetçi isimler yok. Süper Lig'de kendisini kanıtlayan yabancılar da sarı-kırmızılıların radarına girmiş durumda.

Bu doğrultuda Fatih Terim'in bir süredir alınmasını istediği Bernard Mensah için bir kez daha Kayserispor'un kapısı çalındı. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ile görüşürken, Beşiktaş'ın Mensah için 1.5 milyon Euro önerdiği ve anında ret cevabı aldığı ortaya çıktı.

Kale, Lung'a emanet edilecek

Kayserispor'un 31 yaşındaki kalecisi Lung da, Fernando Muslera'nın yokluğunda transferi düşünülen isimlerden.

Marcao'nun yerine Ruiz

Beşiktaş'la yollarını ayıran Victor Ruiz de gündemdeki yerini koruyor. Boşa çıkan 31 yaşındaki İspanyol stoperin, Galatasaray'ın teklifine oldukça sıcak yaklaştığı öğrenildi.



Luyindama'nın ayrılma ihtimaline karşın Kaan Ayhan'ı transfer etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, Marcao'yu da satarak, bonservis bedeli ödemeden Ruiz'i renklerine bağlamayı ve böylece hem kara geçmeyi hem de diğer takviyeler için bütçe yaratmayı hedefliyor.