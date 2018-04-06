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Spor

Galatasaray, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'lü Final'de

Igor Gorgonzola Novara - Galatasaray: 1-3 İSTANBUL,(DHA) SALON: Sporting Palace HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Aliyev (Azerbaycan) IGOR GORGONZOLA NOVARA: Piccinini, Gibbemeyer, Skorupa, Plak, Chirichella, Egonu, Sansonna (L) (Vasilantonaki,

06 Nisan 2018 02:53

Igor Gorgonzola Novara - Galatasaray: 1-3

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sporting Palace
HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Aliyev (Azerbaycan)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Piccinini, Gibbemeyer, Skorupa, Plak, Chirichella, Egonu, Sansonna (L) (Vasilantonaki, Enright, Bonifacio, Zannoni,Camera)
GALATASARAY: Jack, Gamze, Rabadzhieva, Aslı, Neslihan, Cansu Çetin, Gizem (L) 
SETLER: 26-24, 20-25, 17-25, 19-25
SÜRE: 112 dakika (30, 30, 24, 28)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6\'lı Play-off Turu\'nda Galatasaray, kendi sahasında 3-2 mağlup olduğu Igor Gorgonzola Novara\'yı deplasmanda 24-26, 25-20, 25-17 ve 25-19\'luk setlerle 3-1 yenerek adını 4\'lü Final\'e yazdırdı.
Temsilcimiz, 5-6 Mayıs tarihlerinde Romanya\'nın başkenti Bükreş\'te düzenlenecek olan CEV Şampiyonlar Ligi 4\'lü Finallerinin yarı finalinde ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.

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