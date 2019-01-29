Galatasaray kupada rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen son takım Galatasaray oldu. 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Boluspor'u konuk eden sarı kırmızılılar, Aslantepe'den de 4-1 galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Galatasaray'da geceye damga vuran isim Yunus Akgün oldu. 18 yaşındaki futbolcu, 19, 69 ve 78. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken Galatasaray'ın diğer golü 33'te Muğdat Çelik'ten geldi. Boluspor'un tek sayısını ise Akabueze 80'de penaltıdan kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla, Trabzonspor, Göztepe, Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor, Akhisarspor, Ümraniyespor ve Hatayspor'un ardından çeyrek finale yükselen son takım oldu.

Gençler sahnede

Galatasaray, müsabakaya Spor Toto Süper Lig'de az süre alan oyuncular ve gençlerden oluşan kadro ile çıktı.

Fatih Terim, Boluspor mücadelesinde İsmail Çipe, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Ömer Bayram, Ryan Donk, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, ve Muğdat Çelik'ten oluşan 11'i sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Mariano Filho, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Gökay Güney, Marcao, Sofiane Feghouli yer aldı.

Galatasaray 11'inde sadece iki yabancı

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasının ilk 11'inde sadece 2 yabancı oyuncuya yer verdi.

İlk 11'de yabancı futbolculardan sadece Linnes ile Donk'u görevlendiren Terim, geri kalan 9 oyuncuyu Türklerden seçti.

Müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan yerlilerden 4'ünü Galatasaray altyapısında çıkan futbolcular oluşturdu.

Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom'da

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı eski futbolcusu Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın formasını iç sahada son kez 3 Haziran 2017'deki Atiker Konyaspor maçında giyen Semih, 1,5 sezonluk ayrılığın ardından yeniden Türk Telekom Stadı'nda mücadele etti.

Çekya'nın Sparta Prag takımından kiralanan Semih Kaya'ya Galatasaraylı taraftarlar da maç öncesi sevgi gösterilerinde bulundu.