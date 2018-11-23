Galatasaray, Atiker Konyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla devam etti. Beşe iki dar alan oyunu ile devam eden antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

(DHA)