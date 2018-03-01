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Spor

Galatasaray - Spar Citylift Girona: 62-65

İSTANBUL, (DHA) SALON: Ahmet Cömert HAKEMLER: Alessandro Martolini (İtalya), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Petar Denkovski (Makedonya) GALATASARAY: Epoupa 4, Işıl Alben 6, Quigley 24, Dubjevic 11, Petronyte 2, Davis, Kobryn 10, Tuğb Taşçı 2, İrem Naz Top

01 Mart 2018 01:00

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Alessandro Martolini (İtalya), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Petar Denkovski (Makedonya)
GALATASARAY: Epoupa 4, Işıl Alben 6, Quigley 24, Dubjevic 11, Petronyte 2, Davis, Kobryn 10, Tuğb Taşçı 2, İrem Naz Topuz, Merve Uygul, Meltem Yıldızhan 3, Gizem Başaran
SPAR CITYLIFT GIRONA: Buch 13, Martinez 5, Mendy 5, Evans 5, Colhado 8, Alminaite, Conde 2, Romeo 9, Traore 18
1\'İNCİ PERİYOT: 20-12
İLK YARI: 34-35
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 49-50
5 FAUL ALAN: 39.03 Davis (Galatasaray)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, İspanyol ekibi Spar Citylift Girona\'ya 65-62 mağlup oldu.

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