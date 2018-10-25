Galatasaray - Schalke 04: 0-0

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA) -

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Benoit Basten, Hicham Zakrani, Frederic Haquette

GALATASARAY: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ozan Kabak, Maicon Roque, Yuto Nagatomo (Dk. 81 Ömer Bayram), Ryan Donk, Badou N\'diaye, Sinan Gümüş (Dk. 61 Selçuk İnan), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok (Dk. 70 Muğdat Çelik)

SCHALKE 04: Alexander Nübel, Daniel Caligiuri, Matija Nastasic, Salif Sane, Hamza Mendyl, Sebastian Rudy, Benjamin Stambouli, Mark Uth (Dk. 90 Guido Burgstaller), Suat Serdar, Yevhen Konoplyanka (Dk. 77 Steven Skrzybski), Breel Embolo (Dk. 82 Weston McKennie)

SARI KARTLAR: Yuto Nagatomo, Martin Linnes, Belhanda (Galatasaray) - Breel Embolo (Schalke 04)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3\'üncü hafta müsabakasında Galatasaray kendi sahasında Almanya\'nın Schalke 04 takımı ile 0-0 berabere kaldı.

9\'uncu dakikada Rodrigues\'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Nübel topu kornere yumrukladı.

13\'üncü dakikada Galatasaray savunmasının arkasına atılan uzun topla Konoplyanka buluştu ve vuruşunu yaptı. Linnes kaleciyi geçen topu uzaklaştırdı.

17\'nci dakikada Schalke 04\'ün kullandığı köşe vuruşunda Embolo müsait durumda topu kafayla auta gönderdi.

45\'inci dakikada Rodrigues, Linnes\'in pası ile ceza sahasına sağ kanattan girdi. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topa Eren vurdu, kaleci Nübel gole izin vermedi.

45+1\'inci dakikada Konoplyanka topla ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı, Muslera topu kornere çeldi.

47\'nci dakikada savunma arasına atılan pasa hareketlenen Embolo kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera\'dan dönerek tekrar kendisine geldi. Bir kez daha şansını deneyen Embolo\'ya bu kez çizgi üzerinde Ozan Kabak izin vermedi.

58\'inci dakikada Caligiuri sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve pasını arka direğe doğru gönderdi. Gelen topa Embolo dokundu ve Muslera\'nın kontrol edemediği top ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Basten, yan hakemin uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti ve golü geçerli saymadı.

63\'üncü dakikada Embolo topla birlikte ceza sahasına girdi ve sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

88\'inci dakikada Skrzybski ceza yayının sağ tarafından ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top Muslera\'da kaldı.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Galatasaray ile Schalke 04, 0-0 berabere kaldı.

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