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Dünya
Deutsche Welle

Gabriel: Putin Suriye'de siyasi çözüme hazır

Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Rusya lideri Putin'le görüştü. Gabriel'e göre Putin Suriye sorununa siyasi bir çözüm bulunmasına hazır.

29 Ekim 2015 17:51


Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iki saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Moskova'da Putin'in rezidansı Novo-Ogaryovo'da yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Gabriel, Putin'in, bölgede uzun vadeli bir askeri angajmana sıcak bakmadığını dile getirdiğini belirtti.

Rusya'nın Suriye ve Doğu Ukrayna krizlerinin çözümünde yapıcı bir rol üstlenmesini umut ettiğini söyleyen Gabriel, Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a sunduğu desteği ise 'Büyük bir sorun' diye nitelendirdi. Almanya Başakan Yardımcısı, "Esad'ın halkına saldırdığı her bomba, insanların ölmesine, geride kalanların ise ülkeyi terketmesine neden oluyor" dedi.

"Kısa sürede çözüm zor"

Suriye sorununa kısa sürede siyasi bir çözüm bulunmasının şimdilik uzak göründüğünü belirten Gabriel, "Şimdiki yönetimin müzakerelere katılmak zorunda olması ihtimali yüksek ancak şunu da söylemek gerekiyor ki, şu an ülkede hakim olan sistemin uzun vadede ayakta kalma şansı yok' diye konuştu.

Gabriel bölgede tek sorunun Beşar Esad olmadığını belirterek, "Esad yarın gitse bile çatışmalar, sorun bitmez" diye konuştu.

Sigmar Gabriel Moskova'da Putin'in yanı sıra insan hakları kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü. Bugünse Enerji Bakanı Aleksander Novak'la biraraya geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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