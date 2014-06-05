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Dünya

G7: Suriye'deki seçimler düzmece

Suriye seçimlerine ilişkin açıklama, sanayileşmiş 7 ülke liderinin, Brüksel'deki toplantısının sonuç bildirgesinde yer aldı

05 Haziran 2014 08:32

Avrupa Birliği'nin ev sahipliğinde Brüksel'de sanayileşmiş 7 ülkenin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin dış politika konularına ayrılan ilk gün oturumu sonunda yayınlanan sonuç bildirisinde, Suriye'deki devlet başkanlığı seçiminin 'düzmece' olduğu belirtildi.

Suriye'de 160 binden fazla insanın ölmesine, 9,3 milyon insanın insani desteğe muhtaç hale gelmesine neden olan "Esed rejiminin gaddarlığının" güçlü şekilde kınandığı bildiride, "3 Haziran'daki düzmece başkanlık seçiminin geçersizliğini duyuruyoruz. Suriye'de Esed'e gelecek yok" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, "Uluslararası insani hukukun ve insan haklarının ihlalini, Suriye rejimi tarafından yapılan gelişigüzel topçu ve hava bombardımanlarını güçlü şekilde kınıyoruz" yorumunda bulunuldu.

Sonuç bildirisinde, aşırı uç grupların da ciddi insan hakları ihlalinde bulunduklarına yönelik kanıt olduğu belirtilerek, sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Suriye kaynaklı mülteci akınının yükünü taşıyan komşu ülkeleri destekleme taahhüdüne bağlı olduklarını bildiren G7 liderleri, Suriye'ye giden yabancı savaşçılardan kaynaklanan tehdidi ele alma konusundaki çabaları yoğunlaştırma kararlılığı içinde bulunduklarını kaydetti.

G7 Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da seçim sonuçlarının önceden belli olduğunu, oyunu kullanamayanlar bulunduğu gibi oyunu kullananların da nasıl kullandığının belli olmadığını belirterek, "Seçimlerin hiçbir değeri yok" dedi.

Suriye'de hala katliamların sürdüğüne dikkati çeken Hollande, "Ağustos 2013'te kimyasal silah kullanıldığı tespit edildiğinde Fransa sorumluluk üstlenmeye hazırdı ancak yalnız kaldı. Sorumluluk alınması gerekiyordu" diye konuştu.

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