T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Füzeli' Rus savaş gemisi bu kez olaysız geçti

Rus savaş gemisi Ceasar Kunikov'daki bir askerin füzeli fotoğrafı 'provokasyon' eleştirilerine neden olmuştu

13 Aralık 2015 18:38

İstanbul Boğazı’ndan geçişi boyunca gemide bir bulunan bir askerin omzunda füze taşımasıyla tepki çeken ve ‘provakasyon’ eleştirilerine neden olan Rus savaş gemisi Ceasar Kunikov Karadeniz’e geri dönüyor. Ceasar Kunikov Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

4 Aralık tarihinde Karadeniz'den girip İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan Caesar Kunikov isimli Rus savaş gemisi boğazdan geçerken güvertesindeki bir askerin karadan havaya atılan roketatar güvertede görüntülenmesi Türkiye'nin tepkisine neden olmuş ve 'tahrik unsuru' olarak algılanmıştı. O gemi 5 Aralık sabahı Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege denizine açılmış ardından da Akdeniz'e inmişti. O tarihten itibaren Akdeniz'deki görevini ifa eden Caesar Kunikov bugün Karadenize açılmak üzere saat 14.00 sıralarında Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 

DHA'da yer alan habere göre, Boğaz geçişi planlaması kapsamında boğaz girişinden dünden bu yana bekletilmesinin arından Türk Sahil Güvenlik botu eşliğinde geçiş yapmasına izin verilen 'Ceaser Kunikov', saat 15.10'da Kilitbahir Kalesi önüne ulaştı. 

Kilitbahir Köyü'ndeki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Rus savaş gemisi 'Ceaser Kunikov', saat 15.30'da boğazın manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Boğaz geçişini tamamlayıp, Marmara Denizi'ne açılan Rus savaş gemisinin gideceği liman hakkında ise bilgi verilmedi.

 

ETİKETLER

rusyafüzeboğazCeasar Kunikov

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24