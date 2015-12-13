'Füzeli' Rus savaş gemisi bu kez olaysız geçti

İstanbul Boğazı’ndan geçişi boyunca gemide bir bulunan bir askerin omzunda füze taşımasıyla tepki çeken ve ‘provakasyon’ eleştirilerine neden olan Rus savaş gemisi Ceasar Kunikov Karadeniz’e geri dönüyor. Ceasar Kunikov Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

4 Aralık tarihinde Karadeniz'den girip İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan Caesar Kunikov isimli Rus savaş gemisi boğazdan geçerken güvertesindeki bir askerin karadan havaya atılan roketatar güvertede görüntülenmesi Türkiye'nin tepkisine neden olmuş ve 'tahrik unsuru' olarak algılanmıştı. O gemi 5 Aralık sabahı Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege denizine açılmış ardından da Akdeniz'e inmişti. O tarihten itibaren Akdeniz'deki görevini ifa eden Caesar Kunikov bugün Karadenize açılmak üzere saat 14.00 sıralarında Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, Boğaz geçişi planlaması kapsamında boğaz girişinden dünden bu yana bekletilmesinin arından Türk Sahil Güvenlik botu eşliğinde geçiş yapmasına izin verilen 'Ceaser Kunikov', saat 15.10'da Kilitbahir Kalesi önüne ulaştı.



Kilitbahir Köyü'ndeki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Rus savaş gemisi 'Ceaser Kunikov', saat 15.30'da boğazın manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Boğaz geçişini tamamlayıp, Marmara Denizi'ne açılan Rus savaş gemisinin gideceği liman hakkında ise bilgi verilmedi.