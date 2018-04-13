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Ekonomi

Fundstrat / Thomas Lee: Bitcoin hala büyük risk ve ödül

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Nisan (DHA) – Fundstrat Küresel Danışmanlık şirketi ortak kurucusu Thomas Lee, Bitcoin’in "hala büyük risk ve ödül" olduğunu söyledi

13 Nisan 2018 19:48

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Nisan (DHA) – Fundstrat Küresel Danışmanlık şirketi ortak kurucusu Thomas Lee, Bitcoin’in \"hala büyük risk ve ödül\" olduğunu söyledi.
Kripto para birimleri piyasasında dün başlayan artış seyrinin ardından CNBC’ye verdiği röportajda Lee kripto para birimleri piyasasındaki artışın devam edeceğini belirtirken, “Hala Bitcoin’in büyük bir risk ve ödül olduğunu ve yıl sonuna kadar Bitcoin değerinin 25 bin dolar seviyelerine çıkabileceğini düşünüyoruz” dedi.
Piyasa stratejisti Lee, verdiği röportajda kripto para birimleri piyasasındaki düşüş eğiliminin vergi satışına bağlı olarak gerçekleştiğini, çünkü yatırımcıların sermaye kazanç vergilerinden kâr sağlamak istediklerini vurguladı. Lee aynı zamanda başta Bitcoin olmak üzere piyasada beklenen artışı Fundstrat’in oluşturduğu Bitcoin Mutsuzluk Endeksi (Bitcoin Misery Index/BMI) verileriyle desteklerken, şu an Bitcoin’de gözlemlenen durumunun 2014 sonu ayı piyasasını hatırlattığının altını çizdi.

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