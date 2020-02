Fuar'da Kenan Doğulu coşkusu

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- BU yıl 87\'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın dördüncü gününde Kenan Doğulu fırtınası esti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 87. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri\'nde sevenleri ile buluşan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, sahneye sisler içinde çıkıp, yeni albümü \'Vay Be\'nin sevilen parçası \'Issız Ada\'yı seslendirdi. Doğulu, sahneye ilk çıktığı andan itibaren enerjisi ve dans şovlarıyla sevenlerini büyüledi. Ritmin bir an olsun düşmediği sahne performansında Doğulu, izleyenleri şarkılarına eşlik etmenin yanı sıra sahne şovlarına da dahil etti. \'Tencere Kapak\' isimli şarkıda izleyenlerini telefon ışıklarıyla melodiye eşlik ettiren Doğulu, \'Kandırdım\' isimli şarkısında ise seyircilerin arasına karışıp sevenleriyle kucaklaştı. \'Güzeller İçinden\' isimli şarkıda ise izleyenlere halay çektirdi.

Pop, elektronik, etnik ve house tarzlarını birleştiren Kenan Doğulu\'ya aralarında kardeşi Ozan Doğulu\'nun de yer aldığı dokuz kişilik orkestra eşlik etti. \'Sımsıkı\', \'Yaparım Bilirsin\', \'Sorma\', \'Ara Beni Lütfen\', \'Baş Harfi Ben\', \'En Kıymetlim\', \'Şans Meleğim\', \'Doktor\', \'Aşk ile Yap\' gibi unutulmaz şarkılarının yanı sıra yeni albümünden \'Boş Sayfa\', \'Vay Be\', \'Yosun\' gibi şarkılarını da seslendiren Doğulu, sevenlerine 90\'lardan 2000\'lere harika bir müzik ziyafeti sundu. \'Sorma\' isimli parçasını ise çalışan, üreten, kuvvetli, azimli ve asil Türk kadınlarına hediye etti.

Konser sonunda seyircilerin arasına inen Kenan Doğulu, İzmir Enternasyonal Fuarı\'ndaki konserinin bugüne kadarki en iyi sahne deneyimlerinden biri olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, \"İzmir\'e gelmeden önce gözüme uyku girmiyor, zamanın bir an önce geçmesini istiyorum ve çok heyecanlanıyorum. Her konser birbirinden şahane geçiyor. İzmirlileri ve İzmir\'de olmayı çok seviyorum. İyi ki buradayım. Enerjimi tüm bu insanların gözlerinden, kalplerinden alıyorum\" dedi.



